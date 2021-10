L’AFP de Niasse en deuil : Ousmane Samb, son responsable régional de Dakar a perdu un de ses fils L’Alliance des Forces du Progrès du président Moustapha Niasse est en deuil. Son responsable régional de Dakar Ousmane Samb, ancien président du Conseil régional de la capitale, a perdu hier à Rufisque son fils Mamadou Djibril Samb (Madji) frère du musicien international Hervé Samb. Nous apprend « Le Témoin »

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Le garçon était âgé de 37 ans et serait malade depuis quelques temps. L’enterrement au cimetière musulman de Diokoul a mobilisé toute la classe politique du département de Rufisque, mais aussi de Dakar.



La direction de l’AFP était représentée par l’ancien député Zator Mbaye et la présidente des femmes progressistes Maïmouna Guèye Faye. Le Témoin présente ses sincères condoléances à l’ancien président du Conseil régional de Dakar Ousmane Samb très touché, on le devine bien, par le décès de son cher enfant.



Leral Compatit à cette perte qui touche l’AFP et prie DIEU que le paradis soit sa nouvelle destinée. .



