L'ANER lance une campagne de sensibilisation sur les énergies renouvelables à Diourbel

Une campagne régionale de sensibilisation de deux jours sur les énergies renouvelables, a débuté mercredi à Diourbel, sur le thème : « Les énergies renouvelables pour un développement local : défis et opportunités ». Cette initiative est menée par l'Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER).



Le Directeur général de l'ANER, Pr. Diouma Kobor, a expliqué le but de cette rencontre. Selon lui, l'objectif est de montrer aux populations locales, comment valoriser les ressources disponibles sur place, afin d’accéder à une énergie fiable, durable et à faible coût.



M. Kobor a précisé que cette campagne vise à sensibiliser l'ensemble du pays, à travers toutes les régions, Diourbel ayant été choisie pour ses importantes potentialités, notamment en énergie solaire et en biomasse.