L'APR de Côte d'Ivoire: La mobilisation pour une victoire au premier tour le 24 février 2019.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Août 2018

LAPR de Côte d'Ivoire et les responsables généraux de la communauté sénégalaise



Les coordonnateurs APR des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire avec leurs homologues des communes d'Abidjan, notamment, les communes de Port Bouet, Koumassi, Marcory, Adiame, Yopougon, Treichville, Abobo, les mouvements des jeunes APR et toute la société civile sénégalaise de Côte d'Ivoire ont communié le samedi 25 août à Bouake, 400 km au nord d'Abidjan, avec l'honorable Seybatou AW pour remercier le Président Macky SALL et lancer la mobilisation pour une victoire au premier tour le 24 février 2019.





L'Honorable Seybatou AW, était à la tête d'une forte délégation composée de responsables politiques d'Abidjan et des imams comme Elhadji Malick Gaye de Jacquesville, Seydou ANNE d'Adiame et Ouseynou Ly, entre autres.

Cette forte délégation a transmis à travers les différents orateurs que sont Moussa Sow, Elhadji Malick Gaye, Baye Tounkara, pour ne citer que ceux là, le message du Président de la République Son excellence Macky SALL.

Ce message est : unité, mobilisation et animation pour une victoire au premier tour le 24 février 2019.

Venu spécialement de Dakar, l'Ambassadeur itinérant Almamy BOCOUM à réitéré le message de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal et a demandé aux responsables de la Côte d'Ivoire de garder le cap de la mobilisation et de l'animation.

Il s'est dit rassurer par ce qu'il a vu et entendu. Il a ainsi demandé aux responsables de rester souder et mobiliser derrière l'honorable Seybatou AW.

Les responsables des villes de l'intérieur, Amadou Sokome, Président de Bouake, Abasse Toure coordonnateur de Bouake, Polele Anne, présidente des femmes de Bouake, Oumar Ly de Katiola, Mamadou S'y d'Aboissl, Malaw Diop et Mintou S'y de Yamoussoukro, ont tous pris l'engagement de garder le cap derrière l'Honorable Seybatou AW pour une victoire au premier tour au soir du 24 février 2019.



A son tour, l'honorable Seybatou AW a saisi cette opportunité pour donner des consignes fermes pour un encadrement des militants afin de les préparer aux échéances à venir notamment les parrainages et le retrait des cartes d'électeurs.

À ce propos, il a demandé aux responsables d'ouvrir des registres pour inscrire dès à présent les électeurs et de les préparer pour un vote massif le 24 février 2019.





Il a réitéré sa disponibilité à ne ménager aucun effort pour cet objectif, qu'est de faire réélire le Président Macky SALL pour un deuxième mandat.



La soirée a été clôturée par un copieux repas au son des tams tams de Tapha Fall et Dupin, venus spécialement d'Abidjan.

