L’APR en crise à Keur Massar : Le député Moustapha Mbengue gèle ses activités et retire sa candidature à la députation L’ancien maire de la commune de Keur Massar (actuel département du même nom), candidat malheureux à la commune de Keur Massar Nord, lors des dernières élections locales, le député Moustapha Mbengue, gèle ses activités au sein de l’Alliance pour la République et de la coalition Benno de Keur Massar. Ceci, à trois mois des élections législatives.

Samedi 7 Mai 2022

Le responsable de l’Apr a pris cette décision au lendemain de l’audience des responsables de l’Apr de Keur Massar au palais de la République, mercredi passé. Dans une vidéo d’environ 13 mn diffusée sur les réseaux sociaux, l’ex-maire se dit choqué par le comportement que certains responsables ont fait montre lors de l’audience.



«Je suis déçu. J’ai remarqué des comportements indignes d’un vrai responsable au sein de notre coalition, de vrais rancuniers, des personnes qui, pour leurs propres intérêts sont prêtes à perdre même leur dignité. Des personnes m’en veulent énormément pour la bonne et simple raison que j’ai dirigé la liste lors des élections locales passées. Ma déception est grande eu égard à ce que j’ai fait pour le parti à Keur Massar», regrette le député Moustapha Mbengue.



Il a aussi décidé de retirer sa candidature pour les législatives à venir. Revenant sur la défaite de Benno lors des Locales dernières à Keur Massar, le candidat malheureux pointe du doigt les nombreuses listes parallèles, issues des rangs de l’Apr et de Benno.



«Lorsque le Président Sall m’a choisi pour diriger la liste, beaucoup de responsables se sont rebiffés. Ils ont créé leurs listes. Ils ont travaillé contre Benno bokk yakaar (Bby). Résultat, nous tous, nous avons échoué. C’est vraiment lamentable !», s’offusque-t-il à nouveau

