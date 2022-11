L'APRES au chevet de la presse Jamais dans l'histoire de la presse sénégalaise, une association ne s'est autant distinguée dans son sacerdoce pour l'amélioration des conditions sociales des professionnels des médias. Deux projets phares nourris dans les esprits des journalistes depuis de nombreuses années prennent forme et corps. Il s'agit conjointement de la Mutuelle de Santé des Professionnels de l'Information et de la Communication, et de la Cité de la Presse qui vont constituer incontestablement des éléments forts dans la revalorisation et l'humanisation de la profession journalistique

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Nous disons bien humanisation pour renforcer la liberté individuelle et collective des journalistes dans un environnement économique et politique corruptogéne. Devant la précarité de l'exercice de la profession et de la marginalisation voire la stigmatisation de plus en plus encourue, ces deux projets viennent à leur heure, pour protéger les journalistes.



Nous remercions le président Sambou Biagui, le Secrétaire général Abasse Sow le trésorier Ali Saleh ainsi que tout le staff de l'APRES pour les excellentes initiatives prises en direction des autorités religieuses et politiques pour solliciter leur accompagnement dans la mise en œuvre de ces deux projets phares. Que les prières formulées à l'endroit de l'APRES par le Khalife Général des Mourides, Serigne Moutakha Mbacké, le porte parole, Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké, l'imam Ratib Serigne Mamoune Bousso et Cheikh Fall Mbaor petit-fils de Cheikh Ibrahima Fall soient exaucées par le Seigneur tout puissant. Ensemble et unis pour relever ces deux challenges !



Papa Mody Sow Journaliste consultant



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook