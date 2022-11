L’ARTP va plancher sur les vols de câbles, jeudi

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) va tenir une rencontre de sensibilisation sur ‘’les problématiques de vol de câbles dans les infrastructures de télécommunication’’, jeudi à 9 heures, à l’hôtel Terrou Bi, annonce un communiqué de sa direction chargée des réseaux et des services.



L’événement va également porter sur les ‘’coupures des liens de transmission en fibre optique’’ et les ‘’effets de masque des antennes réseaux des opérateurs’’.



La rencontre sera présidée par le directeur général de l’ARTP, Abdoul Ly.



‘’Il sera question d’échanger avec l’ensemble des parties prenantes sur des pistes et solutions, pour endiguer ces phénomènes nuisibles au bon fonctionnement des réseaux de télécommunication’’, explique le communiqué.



Cette rencontre fait partie des activités menées par l’ARTP pour améliorer la qualité des réseaux de communication électronique, dans le territoire national, ajoute la même source.

Aps