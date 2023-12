L'Afrique, bombe à retardement du XXIe siècle ?: La réaction des internautes après des avis d’experts invités du numéro Club Figaro… Représentant en perspectives 40% de la population mondiale à la fin de ce XXI ième siècle, avec ses richesses le continent africain est sous la convoitise des grandes puissances mondiales. L’Afrique, est-elle bombe à retardement ? La réaction et les avis de Bertrand Badie, Alexandre del Valle, Jean-Marc Gonin et Adrien Jaulmes, invités d’un nouveau numéro du Club Le Figaro International présenté par Philippe Gélie ont été largement commentés. Des réactions diverses et pertinentes sont venues des internautes après le post de l’émission sur Youtube. En voici quelques unes

Le continent africain est très largement sous peuplé. La densité d'habitants au kilomètre carré est très inégalement répartie dans les pays africains. C'est la concentration des populations dans les zones urbaines, dans les villes et le taux de fécondité à 4,7 enfants/femme en moyenne qui donne l'impression que l'Afrique est très surpeuplé. Factuellement, c'est faux. Les villages et les campagnes sont vides et très largement sous peuplés.



À l'échelle régionale, la densité de population en Afrique est de 49,4 habitants par kilomètre carré (hab./km²) en 2023. La moyenne française est de 105,8 habitants au kilomètre carré. C'est le rôle des gouvernements africains de favoriser la décentralisation en finançant des infrastructures et des zones économiques et fiscales avantageuses dans les campagnes. Ça inciterait les entreprises à sortir des villes et donc les populations à mieux se répartir sur le territoire.



Je voudrais partager avec vous mon point de vue sur la situation de l'Afrique et le regard que porte l'Europe sur ce continent. Je pense que l'Afrique a beaucoup de potentiel et de richesses, mais qu'elle est souvent victime de stéréotypes et de préjugés négatifs. Je crois que l'Afrique peut se développer par elle-même, sans avoir besoin de l'ingérence ou de l'aide de l'Europe. L'Afrique est comme un enfant qui apprend à marcher, il faut lui laisser faire ses propres expériences et ses propres choix. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les problèmes ou les défis que rencontre l'Afrique, mais qu'il faut respecter sa souveraineté et sa diversité. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'Afrique, car je sais qu'elle a des ressources humaines et naturelles qui lui permettront de progresser. Je ne suis pas non plus anti-européen, mais je pense que l'Europe devrait se concentrer sur ses propres affaires et laisser l'Afrique vivre à sa façon. Je suis convaincu que l'Afrique et l'Europe peuvent avoir des relations mutuellement bénéfiques, basées sur le dialogue, le respect et la coopération.



Il est bien de reconnaitre que l'Afrique gagne à traiter avec les Brics qu'avec les occidentaux qui eux ( les décideurs et oligarques), ne veulent pas d'une Afrique dans laquelle les Africains vivent à leur aise. Quand aux problèmes climatiques, celà ne regarde en rien les Africains, déjà qu'elle n'est pas industrialisée l'Afrique. Le globalisme, nous autres Africains n'en voulont pas et rassurez vous, les leaders Africains de demain seront impitoyables et ne feront pas affaire avec ceux là qui pensent que le monde est à eux et l'Afrique, leur chasse gardé. Il va falloir bien attacher les ceintures en Europe d'ici peu car les matières premières ne seront plus prises comme si elles n'avaient pas de proprios. À bon entendeur, salut !



« L’Afrique une bombe à retardement ». C’est comme une vidéo caméra cachée apparue récemment sur les réseaux où on entend une femme dire que « le plus grand problème qu’ils rencontrent c’est la jeunesse noire et sa façon de penser ». C’est quand même répétitif ce qu’on voit depuis des siècles par des personnes qui se disent démocrates et qui, librement, ne voient les noirs et l’Afrique que comme « bombe », « menace », « invasion », « parasites ». Rappelons que par le passé à travers une partie de sa science, l’Occident a classifié les êtres humains dont les noirs étaient au bas de l’échelle, proches du singe. De tels plateaux, de tels propos, ne sont que la perpétration d’un système de pensée séculaire occidental. Rien d’étonnant.



Pas un Africain sur le plateau, et on parle d'Afrique ??!! invitez des africains la prochaine fois ! Poutine l'a compris et les Africains aussi,...on aime l'Afrique ,mais pas les Africains ! Certains Africains l'ont compris ; la Centrafrique, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée prennent leurs distances avec la politique du passé ,et le mépris de certains Occidentaux... L'esclavage, la colonisation, les 2 guerres mondiales, les ingérences, etc...ça se payera certainement un jour !



Le continent Africain c'est plus de 30 000 000 de kilomètres carrés avec une population à peine 1,5 milliards d'habitants, par contre, l'Inde à elle seule compte plus de 1,4 milliards d'habitants vivant sur une superficie à peine 3 400 000 km². Mais curieusement, cette surpopulation ne semble pas inquiéter tant que ça les occidentaux.



Je pense que les peuples Africains doivent choisir des dirigeants qui travaillent pour leurs propres peuples africains. Un dirigeant africains qui ne travaillent pas pour l’Afrique, pour ses intérêts, je pense qu’ils doit être « hors jeu » , mise à l’écart par le peuple, parce que y’a ceux qui méritent d’être éliminés. Un contrôle totale de toutes les ressources, donc je suis pour les putschs militaires qui ont une vision Malienne.

L’Afrique pour les Africains. Même ça, le reste du Monde n’est pas d’accord. Je me demande que font les autres Dirigeant Africains, ils préfèrent chercher de l’argent à l’étranger au lieu de créer une économie durable sur le sol africain. … et le prochain putsch sera en .. au … …



