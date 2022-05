L'Afrique face à ses défis: Le développement autocentré, un chemin indiqué Le Forum Initiatives Citoyennes, créé, en janvier 2019, a dégagé des pistes de réflexions autour du thème : “Les enjeux d’un modèle monétaire pour une Afrique face à ses défis, le cas de l’UEMOA ». L’initiative devrait dresser une offre citoyenne alternative, sur cette importante question qui interpelle les dirigeants africains. Et d’après les experts, la nouvelle géopolitique planétaire accouchera d’un nouvel ordre ou nouvel équilibre mondial. Et, la périphérie de ce monde essentiellement occupée par l’Afrique, s’éloignera encore davantage de la route de la prospérité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Le Forum Initiatives Citoyennes réunit des femmes et des hommes dévoués à la construction d'un idéal fondé sur deux piliers forts : la Citoyenneté et la République. Il regroupe à ce jour, plus de 255 membres et sympathisants d’horizon divers, présents au Sénégal et à travers le monde. Il s’inspire de valeurs qui placent« l'Humanitude » au cœur de leurs actions. « Depuis trois années, nous travaillons dans un esprit de solidarité et de résilience à « faire bouger les lignes ». Nous sommes conscients qu’il urge de porter des idées novatrices, à l’heure où les jeunesses africaines crient leur espérance d’une aube nouvelle, porteuse de ruptures fécondantes pour nos pays », a expliqué le coordonnateur national du Forum Initiatives Citoyennes, Pape Alé Amar.



Ainsi, il précise que l’espace d’échanges en construction, ambitionne de se positionner d’abord, comme un laboratoire d’idées et faire de ce Forum, un acteur majeur de la promotion de « citoyens bâtisseurs » dans l’espace public. Ce forum veut ensuite, devenir des acteurs de paradigmes nouveaux, avec l'espoir de faire « bouger les lignes » pour la promotion de la dignité humaine, à travers de réceptacles d’idées novatrices et fécondes qui sont les ingrédients d’une douloureuse gestation et naissance d’un « Think Thank » africain.



Dans le cadre d’une nouvelle démarche citoyenne, il a été retenu de réfléchir et mettre en œuvre une nouvelle stratégie qui devrait permettre de bâtir le socle d’une entité citoyenne génératrice d’idées percutantes à fort impact auprès des concitoyens sénégalais sans exclusive, ni corporatisme. Ce « Modèle », bâti autour de pôles thématiques qui feront le travail d’analyse en équipe, avec des outils adaptés à une œuvre innovante et performante, dans la durée, posera les prémices d’actions citoyennes au bénéfice des populations, qui aspirent à un mieux-être et au développement socio-économique.



D’après l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, les initiatives citoyennes constituent la juste voie du futur entre les propositions, relevant d’une part, de dogmes et d’idéologies et d’autre part, du populisme. « La nouvelle géopolitique planétaire accouchera d’un nouvel ordre ou nouvel équilibre mondial. La périphérie de ce monde essentiellement occupée par l’Afrique, s’éloignera encore davantage de la route de la prospérité. Le développement autocentré est le nouveau chemin. Il n’est possible que dans le cadre de nations regroupées pour devenir fortes ensemble.



Heure des grands ensembles



L’heure , constate-t-il, est d’ailleurs, celle des grands ensembles dictant leurs règles et exigences, fussentelles idéologiques, géopolitiques, économiques et commerciales. Le modèle ne peut être celui du format réduit, mais plutôt celui du regroupement et de l’intégration entre pays au sein d’une région ou d’une sous-région », a renseigné Abdoul Mbaye.



L’ancien Premier ministre, indique que l’ambition du périmètre trop étendu peut créer une inefficacité et une lenteur mesurée en terme de décades perdues. Puisque, le modèle monétaire recherché aujourd’hui, ne peut être que d’intégration monétaire. Il ne peut cependant servir en un ensemble en termes de progrès économique global, qu’en existant dans le cadre d’une intégration économique.



Sous ce registre, l’ancien Premier ministre évoque la nécessité de faire le choix pour de véritables ruptures. Ce qui pourraient conduire vers le juste modèle, en mesure de créer un mouvement global d’émergence économique, partagé entre les différents membres d’une union économique et monétaire constituée.



« Les avoirs à l’étranger sont constitutifs des réserves en devises. Elles sont même une contrepartie essentielle de l’émission monétaire et instrument indispensable pour le commerce et la croissance d’une nation. Le blocage de ses avoirs est devenu une arme de combat majeure, pour contraindre un pays souverain à baisser les armes, à abandonner des postures jugées par lui d’intérêt national. Les réserves apparaissent comme l’élément majeur de souveraineté d’un État », relève Abdoul Mbaye.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook