L’Aftu renonce à la hausse « unilatérale » du prix du transport : A la recherche d’une autre formule L’Association de Financement des professionnels du Transport Urbain (Aftu) surseoit à sa menace d’augmenter les prix du transport des minibus, dans la capitale et les grandes villes du pays. Cette décision fait suite à la réunion que le Cetud a eue hier avec les présidents de Gie de l’Aftu. "L'As"

Lors de cette rencontre de crise, les deux parties ont échangé sur l’annonce faite par les transporteurs de revoir à la hausse les tarifs. Mais à l’issue d’intenses discussions, l’Aftu s’est engagée à respecter les termes de la convention de concession des lignes de transport signées avec le Cetud.



Cette convention prévoit la saisine officielle du Cetud, pour toute demande de hausse tarifaire sur le réseau de transport urbain, lit-on dans un communiqué parvenu à «L’As» et qui a sanctionné la réunion. Ainsi, les tarifs applicables sur l’ensemble du réseau de transport Aftu restent en vigueur.



Toutefois, l’Aftu prévoit de transmettre au Cetud, dans les meilleurs délais, une proposition d’harmonisation de ses tarifs, tenant compte des nouvelles dessertes, notamment les zones de Dougar, Tivaouane Peulh, Deni Biram Ndao, Toubab Dialaw.



Les transporteurs et le Gouvernement œuvrent, en outre, à maintenir ce climat de dialogue pour stabiliser le secteur. Ce, malgré la hausse du prix du gasoil. L’Etat exhorte l’Aftu à poursuivre les concertations portant sur les modalités de subvention des opérateurs, afin que le réajustement des prix du carburant n’ait pas d’impact sur la tarification du transport routier.



Par ailleurs, l’Aftu a décidé de ne pas suivre le mouvement de grève décrété par certains syndicats de transporteurs.





