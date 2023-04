L'Alliance Jokko s’étend : Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNOSS et Mme Amélie Oudéa-Castéra, en relation pour des lendemains meilleurs

C’est Madame, Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France depuis 2022, qui partage la nouvelle à travers un post :

Avec Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNO sénégalais et de #Dakar2026, nous faisons du sport une priorité de la relation franco-sénégalaise. Grâce à l'alliance Jokko, nos comités olympiques partagent leurs expertises sur de nombreux sujets pour avancer ensemble



Pour un bref aperçu sur son parcours Madame Amélie Oudéa-Castéra, Amélie Castéra née le 9 avril 1978 dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, est une haute fonctionnaire et administratrice de société française, magistrate à la Cour des comptes puis Directrice générale de la Fédération française de tennis