L’Apr de Bambey prend fait et cause pour le ministre Amadou Bâ…. Face à la presse, ce jeudi, les partisans de la mouvance présidentielle du département de Bambey ont vivement déploré les attaques dont le ministre de l’Economie et des finances, Amadou Bâ fait objet ce, depuis la mort par balle de l’étudiant Fallou Sène de l’Ugb.



Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mai 2018 à 19:32 | | 1 commentaire(s)|

Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey, dit «regretter ces événements malheureux de l’Ugb qui , du moins, demeurent une tache dans l’image de notre nation ». Il a invité l’Etat à « mettre davantage les bouchées doubles pour aller dans le sens de l’apaisement du climat délétère au niveau de nos universités. Que les deux parties acceptent,chacune, de faire des concessions au grand bonheur de notre système éducatif».



Aujourd’hui, , poursuit le responsable politique à Bambey Commune, « des gens s’attaquent au ministre Amadou Bâ pour des raisons inavouées. Ce qui n’est pas normal. Ils se trompent lourdement de cible. Le seul combat qui vaille pour nous souteneurs de son Excellence monsieur le président de la République, Macky Sall, c’est de travailler pour l’offrir un second mandat au premier tour en 2019 ».



A croire «Sa Thiappy», le ministre Amadou Bâ est dans « cette entreprise. Il a eu à faire ses preuves ici, dans le département de Dakar. Lors du Référendum et des Législatives, grâce à son esprit d’équipe, la coalition présidentielle a réalisé de très belles percées. Aux Parcelles Assainies, il ne cesse d’abattre un travail extraordinaire pour massifier et élargir les bases du parti. Il ne mérite vraiment pas ces attaques injustifiées».



Pressafrik.com

