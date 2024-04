Secteur de la pêche à l’agonie : Le nouveau pouvoir réussira-t-il là où ses devanciers ont échoué ? Tribune- Avec ses 700 km de côtes, les eaux très poissonneuses du Sénégal sont infestées de « requins » voraces, principalement des Chinois, Turcs, et les pays de l’Union européenne qui y opèrent depuis des décennies avec leurs gros chalutiers et autres navires usines qui ont fini de plonger le secteur vital de la pêche dans l’agonie. Ce pillage des ressources halieutiques se passe depuis plus de trois décennies sans que le peuple sénégalais propriétaire de ces richesses ne voit ni le poisson encore moins l’argent provenant des autorisations et licences accordées pour pêcher dans ses eaux. Le nouveau pouvoir qui a eu à dénoncer ce bradage des ressources halieutiques réussira-t-il le Jubanti là où ses prédécesseurs ont échoué avec en prime le retour du thiof dans le Thiébou Dieune national ?

Le nouveau pouvoir qui a eu à dénoncer ce bradage des ressources halieutiques réussira-t-il le jubanti là où ses prédécesseurs ont échoué : faire profiter aux populations au maximum de leurs richesses et faire revenir le thiof dans le thiébou dieune national ?



Une question qui mérite réponse parce que le peuple sénégalais qui est propriétaire de ces immenses ressources n’en profite jamais. Il ne mange plus du poisson noble et ne voit pas la couleur de l’argent provenant des accords de pêche. Ce qui choque le plus est que seuls les régimes changent mais les mêmes pratiques demeurent avec les scandales interminables des licences accordées aux pêcheurs étrangers



La prédation des ressources halieutiques qui avait commencé sous le règne des socialistes, s’est poursuivie sous Wade avant d’accélérer la cadence sous Macky Sall. Ce qui est le plus intrigant dans cette situation est le fait qu’opposants ils avaient tous dénoncé cette situation et promis d’y mettre un terme.



Mais une fois au pouvoir, ils ont fini par profiter de ce qui ressemble à une manne financière intarissable. Sous leur magistère, les choses sont allées de mal en pire et aujourd’hui ce secteur est dans l’agonie et les gorgorlous paient le plus lourd tribut



La sardinelle où yabooy qui était le poisson de gorgorlou du fait qu’il s’obtenait à vil prix a pris du galon et coute actuellement 500 francs l’unité, le kilo de Kethiakh (yabooy fumé) qui coutait 250 f le kilo il n’y pas longtemps, en 2012 s’échange actuellement sur le marché à 2500 francs à cause de la raréfaction des ressources halieutiques.



D’ailleurs cette situation avait été dénoncée le 14 décembre 2020 par Ousmane Sonko à l’époque député, qui à travers une lettre écrite adressée au président de l’Assemblée nationale, fustigeait « le raclage des fonds marins et l’utilisation de sardinelles comme appât pour les stocks de thon. »



Il avait pointé ces pratiques comme étant les véritables causes de la raréfaction des poissons que les pêcheurs dénoncent depuis quelque temps. Cette missive de Sonko battait en brèche les justifications du ministre de la Pêche et celles de l’Union européenne (UE) suite au tollé soulevé par le renouvellement des accords de pêche jugés scandaleux qui les liaient. Ousmane Sonko jugeait la contrepartie versée à l’Etat du Sénégal, estimée à 3 millions d’euros par an pour 10 000 tonnes de thon et 1 750 tonnes de merlu noir, « dérisoire, voire ridicule »



Il en voulait pour preuve les prix du kilogramme de thon brut vendu « cent fois plus cher » (16 euros en moyenne). Aussi, avait-il exigé des réponses sur «la base de calcul de la contrepartie financière » ainsi que les raisons pour lesquelles le « Sénégal n’a rien fait pour développer sa propre flotte thonière ».



Des questions restées sans suite à ce jour.



Mais aujourd’hui qu’il dirige le gouvernement de Bassirou Diomaye, il a toute la latitude pour revoir ces accords qui expirent au mois de novembre. Et il est à espérer que le nouveau pouvoir mettra fin à ces accords léonins. Malgré tout l’UE considère que c’est un partenariat gagnant-gagnant mais en réalité c’est un vrai partenariat gagnant perdant. Car l’UE prétend que le protocole signé « participe à une meilleure gouvernance des océans et à la protection du secteur des pêches et des emplois qui en dépendent. »



Faut-il en rire ou pleurer ? Parce qu’aujourd’hui les pêcheurs locaux ne parviennent même plus à avoir du poisson du fait des méthodes sauvages utilisées par les navires étrangers qui non seulement raflent tout sur leur passage mais aussi raclent les fonds marins. Ce qui constitue d'ailleurs l'une des causes de l’émigration clandestine avec son lot de morts.



Les pêcheurs artisanaux ne cessent de se plaindre de leurs maigres prises ainsi que des coûts et charges de travail élevés, incapables de faire face à la concurrence des navires industriels. Pourtant le secteur dans lequel ils évoluent constitue un élément essentiel dans l’activité économique du Sénégal car il contribue pour environ 2% au Pib et est également grand pourvoyeur de devises du Sénégal.



Il génère plus de 600 000 emplois directs et induits dont 94% sont fournis par la pêche artisanale et 1 600 000 à 2 000 000 de personnes sont dépendantes du secteur. La pêche joue un rôle capital dans l’alimentation des populations car elle satisfait 70% des besoins en protéines d’origine animale des consommateurs au Sénégal



La pêche artisanale dont l'importance n’est plus à démontrer occupe une place prépondérante dans le secteur de la pêche tant sur le plan captures que sur le nombre d’emplois créés, elle est un sous-secteur stratégique pour l’économie et la sécurité alimentaire du Sénégal. Malheureusement elle est actuellement à l’agonie à cause d’une surexploitation.



Espérons que le nouveau pouvoir qui cristallise beaucoup d’espoir saura prendre les bonnes décisions pour une gestion optimale des ressources halieutiques au grand bonheur de ce peuple brave mais fatigué, qui voit toujours les ressources censées lui appartenir lui filer sous le nez. Vivement le Jubanti !!!



