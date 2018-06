L’Asp qui a battu la femme handicapée en garde-à-vue

C’est une vidéo qui a choqué plus d’un sur les réseaux sociaux. On y voit un Agent de sécurité et de proximité (Asp) malmener une handicapée sur sa chaise roulante. L’auteur présumé de cet acte violent a été arrêté ce samedi et placé en garde à vue au commissariat central de Dakar, selon la Rfm.



Selon les mêmes sources, d'autres personnes ont été également arrêtées. Nous y reviendrons…











