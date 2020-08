L'Association des jeunes de Padé a célébré la journée nationale de l'arbre sous le haut parrainage de Ibrahima SALL, Economiste, Président du MODEL

Cette journée de l'arbre dédiée au Président. du model a vu la présence de nombreuses autorités dont le sous préfet de l'arrondissement de kayel, le maire et l'adjoint au maire de la commune de Dendey Gouy Gui, le chef de la brigade des eaux et forêts de Kayel , Serigne Ibra Mbacké chef religieux à Darou Nahim , les chefs de villages de Dendey , de Ndiolofene , de Padé , les jeunes et les groupements de femmes.



Après avoir planté plus de 650 arbres, les autorités réunies à la place du village en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale félicitent les jeunes de cette belle initiative et remercient infiniment le Président Ibrahima Sall qui accepte d'être le parrain et de prendre en charge toute l'organisation . Les populations profitent de l'occasion pour réitérer leur engagement et leur détermination à accompagner le Président Ibrahima Sall.



Monsieur Cheikh Niang conduisant la délégation du Président Ibrahima Sall reviens sur l'importance de l'arbre , le thème de cette année baobab et la coïncidence qui existe entre le thème "Gouy " et le nom de la commune Dendey Gouy Gui . Il invite la jeunesse à ce qu'ils respectent le suivi des plantes et les exhortent à répondre à l'appel du ministre de l'intérieur en s'impliquant dans la lutte contre la covid 19 .











