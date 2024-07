L’Association des ouvriers de la région de Thiès, réclame sa part de Mbour 4

L’Association des ouvriers de la région de Thiès, a profité ce week-end de son activité citoyenne de don de sang, pour réclamer sa part de Mbour 4. Selon son président Abdoulaye Dieng, lors de la campagne électorale, le Président Diomaye Faye avait promis un espace dédié aux artisans au niveau de ce lotissement. C’est d’autant plus important à ses yeux, que ce sont les artisans qui sont toujours les plus impactés par les déguerpissements et ils sont souvent confrontés à un problème de site de recasement, nous dit "L'As".



Cet aspect, dit-il, permettrait de créer un véritable pôle d’emplois pour la jeunesse et serait donc de nature à contribuer, à freiner, voire enrayer le phénomène de l’émigration irrégulière. « Si l’Etat nous accompagne dans ce sens, nous serons capables de créer plus de 3 000 emplois d’ici 2 ans, dans les différents corps de métier. C’est bien possible, car le potentiel est là, pour la simple raison que nous sommes dans une région minière, avec plusieurs usines », a-t-il explique.



Il a par ailleurs indiqué que les Chambres des Métiers doivent revoir leur posture par rapport aux artisans, notamment en prenant en compte l’association des ouvriers, qui compte aujourd’hui plus de 800 membres. Les ouvriers, par la voix de leur président, ont par ailleurs réclamé une mutuelle de santé car, dit-il, la plupart d’entre eux n’ont jamais les moyens nécessaires pour se soigner en cas de maladie.