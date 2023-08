L’Assomption, une invite aux chrétiens à avoir les « yeux rivés sur la Vierge Marie »

La fête de l’Assomption, célébrée le 15 août de chaque année, est une invite aux fidèles chrétiens et aux catholiques, d’avoir les « y eux rivés sur la Vierge Marie », a déclaré l’Abbé Vivien Auguste Nadiack, vicaire à la paroisse Sainte de Grand-Dakar.



« Jésus Christ est l’élément fondamental et la personne la plus essentielle de la foi chrétienne. On ne peut pas ne pas vénérer celle qui la portait et l’amena au monde. Donc, tous les fidèle chrétiens et catholiques doivent avoir les yeux fixés sur la Vierge Marie », a expliqué Abbé Nadiack.



S’exprimant dans un entretien avec l’"APS", le vicaire de la paroisse de Grand-Dakar est revenu sur le sens de la célébration de l’Assomption, invitant les fidèles catholiques à respecter les préceptes de cette journée essentielle dans la foi chrétienne.



« Tous les fidèles chrétiens et catholiques le savent mieux que moi. Ils doivent aller à la messe pour honorer et vénérer la Vierge Marie, car par elle, nous pouvons accéder à Dieu (…) Ce dernier nous procure beaucoup de grâces et de bienfaits », a poursuivi Abbé Nadiack.



« Le 15 août de chaque année est une opportunité de rendre grâce au Seigneur, pour le don qu’il nous fait à travers la vierge Marie », a-t-il rappelé.



Le vicaire de la paroisse de Grand-Dakar n’a pas manqué d’inviter « tous les chrétiens et catholiques sénégalais, à préparer cette fête de l’Assomption, en se disant qu’ils vont davantage honorer la Vierge Marie ».



Abbé Vivien Auguste Nadiack a invité les fidèles à « tenir le chapelet avec un temps de cœur, pour parvenir à la Vierge Marie, qui reste le chemin le plus facile pour accéder à Jésus-Christ ».











Aps