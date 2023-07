L'Avenue Louis Faidherbe rebaptisée "Avenue Président Macky Sall"

Monsieur Alioune Ndoye, Maire de la Commune de Dakar- Plateau, porte à la connaissance de l'ensemble de ses concitoyens sénégalais et des hôtes étrangers établis au Sénégal, que le Conseil municipal de la Commune de Dakar- Plateau, par délibération adoptée en sa séance du 10 juillet

2023, a décidé de rebaptiser l'Avenue Louis Faidherbe, informe un communiqué.

.

Celle-ci porte, désormais, le nom de : « Avenue Président Macky Sall». A travers cette démarche d'une aussi grande portée historique, les populations de Dakar-Plateau, par le biais de leurs représentants, entendent ainsi témoigner toute leur reconnaissance à cet illustre Homme d'Etat qui, durant tout son magistère, a toujours su prêter une écoute attentive à leurs préoccupations, en soutenant et en accompagnant de manière efficace, déterminée et décisive, toutes les initiatives portées à son attention, précise le document.



" L'œuvre immense de ce leader et bâtisseur hors pair, pour notre pays, dont les innombrables réalisations structurantes opérées au profit des dakarois, dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets du Plan Sénégal Emergent, ne constituent qu'une infime partie, justifie, également, à plus d'un titre, qu'un tel hommage lui soit rendu ", mentionne le texte.



Le Maire de Dakar-Plateau invite, par conséquent, ses compatriotes, les services, entreprises et structures publics, parapublics et privés de même que l'ensemble des usagers de ladite avenue, nouvellement rebaptisée, à tirer toutes les conséquences de droit qu'induit ce changement de

dénomination.