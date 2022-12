"L'Empereur de la musique africaine", Youssou Ndour, rend un hommage mérité aux enseignants

Loin des scènes et des médias durant plusieurs semaines, le chanteur Youssou Ndour va faire un retour fracassant au seuil du nouvel An 2023.

Avec sa voix mélodieuse, l'Artiste multidimensionnel rend hommage aux éducateurs.



"Merci Enseignant", une très jolie chanson superbement arrangée, sera, à n'en point douter, écoutée en boucle.



En tous les cas, c'est un hommage amplement mérité pour nos vaillants soldats de l’éducation, car les enseignants restent des modèles sans qui l’humanité s’érigerait en méconnaissance, en crédulité. Sans qui l’ignorance prendrait le dessus sur la connaissance, la médiocrité sur l’excellence.



Chapeau bas à "You seutou Mame Marie Sène Maaawo" !



Mille Mercis pour cet honneur à cette "armée" d'enseignants qui abat un travail de titan, nuit et jour, qui se sacrifie aux heures de repos pour préparer fiches et évaluations, entre autres.













