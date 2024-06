L’Espagne annonce sa décision de se joindre à la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël, devant la CIJ

L’Espagne va se joindre à la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël, que Pretoria accuse devant la Cour internationale de justice (CIJ), de ‘’génocide à Gaza’’, rappelant son engagement envers la paix et le droit international, a annoncé jeudi son ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares.



‘ ’Nous prenons cette décision en raison de l’opération militaire en cours à Gaza. Nous voulons que la paix revienne à Gaza et au Moyen-Orient, et pour que cela se produise, nous devons tous soutenir la Cour internationale de justice, siégeant à la Haye, au Pays-Bas ", a déclaré le chef de la diplomatie espagnole, lors d’une conférence de presse à Madrid.



L’Espagne est le premier du continent européen à franchir le pas, après que l’Afrique du Sud a déposé son dossier auprès de la Cour internationale de Justice, à la fin de l’année dernière.



Madrid estime que les actions militaires d’Israël à Gaza et à Rafah, en Palestine, sont perpétrées en ‘’ violation de la convention sur le génocide signé en 1948 ’’.



Il sera appuyé dans son initiative de saisine de la CIJ par le Mexique, la Colombie, le Nicaragua, la Libye et les Palestiniens, qui ont exprimé leur souhait de se joindre au dossier.



L’Espagne, la Norvège et l’Irlande, ont officiellement reconnu l’existence de la Palestine comme État indépendant, le 28 mai dernier, dans le cadre d’un effort coordonné de ces trois pays d’Europe, visant à accroître la pression internationale sur Israël.



En janvier dernier, la Cour internationale de justice avait ordonné à Israël, de mettre immédiatement fin à son offensive militaire dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, sans toutefois insister sur un cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne.



Depuis la riposte israélienne à l’attaque du Hamas du 7 octobre dernier, le conflit à Gaza a déjà fait plus de 36 000 morts, selon les chiffres du ministère de la santé du Hamas, contre 1 200 morts et 250 otages coté israéliens.















Aps