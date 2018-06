L’Espagne vient à bout de l'Iran

L'Espagne a enregistré sa première victoire dans ce Mondial, en dominant difficilement une vaillante mais trop limitée équipe d'Iran (1-0).



Diego Costa a inscrit le seul but de la rencontre (54'). L'Iran a bien cru égaliser, mais le but de Ezatolahi a logiquement été refusé pour un hors-jeu.



Les Espagnols comptent désormais 4 points dans ce Groupe B, autant que les Portugais contre qui ils avaient fait match nul (3-3) et un de plus que leurs adversaires du soir.











Sport24