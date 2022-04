L’Etat durcit le ton : Après les enseignants, il menace de couper les salaires des agents de santé Suite aux perturbations notées ces derniers jours dans le système sanitaire, le ministre de la Santé compte sévir. Dans une lettre circulaire destinée aux directeurs d’établissements publics de santé et médecins chefs de région, le Ministre de la Santé précise que ces sanctions pourraient aller jusqu’à la suspension du contrat de travail.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022

Les syndicalistes grévistes de la santé sont avertis. D'aprés Rewmi, le ministre de la Santé et de l’action sociale compte sanctionner les grévistes. La tutelle a sorti hier, une lettre circulaire à l’attention des directeurs d’établissements publics de santé et médecins chefs de région.



Dans cette note, le ministre indique que depuis quelques jours, des mouvements de grève ont été observés par certains agents de santé et d’action sociale. «Le droit de grève étant reconnu par la législation du travail, il entraîne toutefois la suspension temporaire du contrat de travail», lit-on dans la missive. Ainsi, l’autorité sanitaire rappelle l’article 70 du Code du travail. «Vous êtes dispensés de verser un salaire aux agents contractuels grévistes pour la durée de l’arrêt du travail», fait noter le ministre. Il n’a manqué de demander aux destinataires de cette circulaire de veiller à l’application de cette disposition en procédant à une ponction salariale des agents concernés au prorata des jours de grève observés.

