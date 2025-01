L’OFNAC veut identifier et éradiquer les niches de corruption dans l’administration du travail

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), à travers une cartographie des vulnérabilités à la corruption, travaille à identifier les niches de corruption dans l’administration du travail, en vue de rendre plus transparent ce secteur, a annoncé, jeudi, son président, Serigne Bassirou Guèye.



L’OFNAC, de concert avec le ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions et la coopération allemande, a organisé à ce sujet, un atelier consacré à la cartographie des vulnérabilités à la corruption dans l’administration du travail au Sénégal.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Doleel Admin », piloté par la GIZ, l’agence allemande de coopération internationale.



« La corruption est un phénomène pernicieux, qui n’épargne aucun secteur public comme privé. Elle est l’une des plus graves entraves au développement économique et social », a déclaré le président de l’OFNAC.



Dans le secteur du travail, la corruption « compromet » l’accès équitable aux opportunités, « mine » la confiance des citoyens envers les institutions et « fragilise » la protection des droits des travailleurs.



« Les pratiques de favoritisme, le manque de transparence dans l’attribution des marchés ou encore les abus de pouvoir dans le traitement des litiges sociaux, sont autant de défis auxquels le secteur est confronté », a relevé M. Guèye.



Selon lui, cette initiative est « un pas crucial » dans l’engagement de l’État pour « une gouvernance transparente » et « une administration publique plus juste ».



Serigne Bassirou Guèye a démontré que, d’après l’étude sur la perception et le coût de la corruption commanditée par l’OFNAC en 2016, dans le monde professionnel, 57% des personnes du secteur public et 69% du secteur privé pensent que la corruption est un phénomène très répandu.



En outre, a-t-il indiqué, « le secteur du travail (42%) est le principal cadre dans lequel les populations disent avoir vécu des tentatives de corruption ».



Les résultats de cette étude ont également montré que dans le grand public, les agents du public et du privé (44,6%), sont les « plus prompts à corrompre ».



« Cette situation doit nous interpeler tous, pour voir ensemble comment rendre le secteur de l’administration du travail plus transparent », a signalé le président de l’OFNAC.



D’après Serigne Bassirou Guèye, la cartographie des vulnérabilités est « une approche utile » pour identifier les domaines à risque et mettre en place des mesures de prévention adaptées.



« C’est extrêmement important pour nous autres qui sommes dans l’administration publique, de façon générale, de travailler toujours à se prémunir contre la corruption, à défaut de l’annihiler complètement, même si c’est une tâche extrêmement difficile », a souligné le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions.



Abass Fall a fait savoir que l’objectif principal de cet atelier, est d’aider l’administration du travail à être à l’abri de la corruption.



M. Fall renseigne qu’après cette rencontre, un comité sera mis en place et des recommandations élaborées.



« Je pense qu’il faut toujours être dans une dynamique d’anticipation plutôt que de réaction. Il ne faut pas attendre que la corruption prenne une certaine ampleur pour pouvoir agir », a suggéré le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions.



Il note que dans ce cadre, « l’identification avec la cartographie, va permettre, pour chaque élément, de voir les recommandations à faire, pour que nous soyons tous conscients que la corruption est néfaste à tout et qu’il nous faut la prévenir ».













