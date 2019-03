L'OMART dénonce Mame Mactar Guèye de l'ONG Jamra et avertit

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2019 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Communiqué:



L'Omart (Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal) dénonce toute tentative de censure à la création par des lobbies religieux.



Le téléfilm "Maitresse d'un Homme marié" fait l'objet d'attaques et menaces de censure venant de lobbies religieux à l'image du représentant de l'Ong Jamra.



L' Omart dans sa mission d'alerte , de veille et de vigile de la culture, se dit plus que jamais déterminé à faire face à toutes tentatives de censure à la création et des oeuvres des créateurs.



L'Omart rappelle que le téléfilm en question passe dans une chaîne de télévision privée, et non dans les foyers et encore moins à l'école.



L' Omart se dit peinée de voir des organisations s' ériger le droit de censurer, régenter, juger, condamner au nom de la religion.



L'Omart lance un appel pressant aux hommes et femmes de culture, de s'unir pour faire face aux usurpateurs et pourfendeurs de la créativité.













Le Directeur Exécutif

TANGE TANDIAN

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos