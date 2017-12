L’OMVS et l’OMVG récompensées par le Groupe de réflexion Stratégie foresight group La délégation de la Stratégie foresight group, en compagnie du ministre de l’Hydraulique Mansour Faye et des commissaires de l’OMVS et de l’OMVG ont, ce matin, été reçus à la Primature par le Premier ministre pour une séance de discussions et de remise de prix.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2017 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

La Stratégie foresight group (groupe de réflexion sur l’eau) connu de par ses initiatives mondiales et régionales en faveur d’une utilisation de l’eau comme force de paix, jouant ainsi un rôle crucial dans la reconnaissance de l’importance stratégique de l’eau dans plusieurs pays, a présenté au Premier ministre Boun Abdallah Dionne, un rapport annuel sur leurs différentes activités.



La Stratégie foresight group a classé l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l’0rganisation pour la mise en valeur du fleuve de Gambie(OMVG), comme étant les deux meilleures organisations de bassin du monde sur 286 bassins et 146 pays à travers le monde. Les prix ont été remis ce matin dans les locaux de la Primature.



Le choix de ses deux organisations ne s'est pas fait de manière fortuite, car les prix sont attribués selon des critères comme le quotient de la coopération en ressources en eau transfrontalières et la relation entre pays riverains.













Cheikh Tidiane Sy, stagiaire Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook