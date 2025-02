L'Ocrtis frappe au cœur d'un réseau de drogue entre le Maroc et le Sénégal

L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) peut dire merci à un GP, dont l’identité n’a pas été révélée pour des raisons évidentes. Ce dernier leur a permis de frapper au cœur de ce qui apparait comme un réseau de trafic de drogue entre le Maroc et le Sénégal. Surpris de se voir confier la mission de transporter un micro-ondes depuis le Royaume chérifien, le convoyeur a pris la responsabilité de démonter l’appareil. Ses soupçons s’avèreront fondés, il découvre dans les entrailles de la machine, un kilo de haschich.



Le GP alerte l’Ocrtis. D’après "Libération", repris par "Seneweb", les enquêteurs procèdent à une substitution du produit illicite et surveillent la livraison du micro-ondes. Le livreur en moto et le destinataire final, un certain A. Valera, seront arrêtés.



« Lors de la perquisition effectuée chez A. Valera, à Rebeuss, les policiers ont trouvé six micro-ondes identiques à celui utilisé pour dissimuler la drogue. Un autre déplacement au domicile du mis en cause a permis de découvrir, sur le toit de l’enclos des moutons, un sac contenant 28 barrettes de 100 g de haschich et une barrette déjà entamée d’un poids total de 2,9 kg », rapporte "Libération".