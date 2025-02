L’UCAD salue la mémoire du professeur Moussa Daff, un pionnier des études francophones et des langues nationales

Le linguiste et grammairien Moussa Daff, décédé lundi, est un pionnier des études francophones au Sénégal, ayant mené un travail jugé colossal dans l’optique de faire des langues nationales, des langues d’enseignement et pas seulement d’alphabétisation, a indiqué l’université Cheikh Anta Diop, au sein duquel le défunt enseignait depuis plusieurs décennies.



Il a formé plusieurs générations d’étudiants et a été un maillon important dans les réformes de l’enseignement du français comme dans les problématiques des langues nationales et des interculturalités, a souligné l’UCAD, dans un communiqué publié dans ses différents réseaux sociaux.



Les travaux et les enseignements du professeur Daff portaient, notamment, sur les sciences du langage, la médiation interculturelle, la didactique et les littératures francophones.











Aps