L’UNESCO retire le parc du Niokolo-Kaba de la liste du patrimoine mondial en péril

Le parc national du Niokolo-Kaba a été retiré de la liste du Patrimoine mondial en péril de l’UNESCO, a appris l’APS de source officielle, mercredi.



Le parc national du Niokolo-Kaba, classé en 1981 dans le patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa biodiversité unique et ses écosystèmes exceptionnels, avait basculé en 2007 sur la liste du patrimoine mondial en péril.



Ce retrait de la liste du Patrimoine mondial en péril émane d’une réunion du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Agence des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture, tenue mercredi à New Delhi, la capitale de l’Inde.



Dans son communiqué rendu public le même jour, le Comité du patrimoine de l’UNESCO a notamment reconnu ”les efforts encourageants” déployés par le Sénégal pour améliorer l’état de conservation de ce site naturel.



‘’Le Comité du patrimoine mondial a pris la décision de retirer le parc national du Niokolo-Koba de la Liste du patrimoine mondial en péril, tout en appelant l’Etat du Sénégal, à poursuivre ses efforts pour améliorer la conservation de ce site, dans les prochaines années’’, souligne la structure dans le communiqué ayant sanctionné la réunion de New Delhi.



Il salue ainsi les résultats obtenus par le Sénégal et son engagement formel de repenser le développement et l’exploitation de cette aire protégée.



Ce parc national d’une superficie de 913 000 ha, a, ces dernières années, été confronté à une série de menaces portant, entre autres, sur la diminution de la faune, le braconnage, l’exploitation du basalte ainsi que d’autres activités humaines.



‘’Cette situation avait fini de remettre sa valeur universelle exceptionnelle et conduit le comité du patrimoine mondial à l’inscrire sur la liste du patrimoine mondial en péril’’, explique l’UNESCO.



La décision d’inscrire le parc du Niokolo-Kaba sur la liste du patrimoine mondial en péril a permis au Sénégal de définir et de mettre en œuvre un plan d’action ambitieux avec le soutien de l’UNESCO et de la communauté internationale, fait valoir l’agence onusienne.



Elle fait observer que cela s’est traduit au cours des sept dernières années, par une amélioration notable de l’état de conservation du parc national du Niokolo Koba’’.



‘’Le suivi des espèces emblématiques a été considérablement renforcé et des moyens considérables ont été alloués à la surveillance du bien pour lutter contre le braconnage et l’orpaillage illégal, ainsi que pour mieux organiser la transhumance du bétail’’, s’est ainsi réjoui le comité du patrimoine de l’UNESCO..



Il a ainsi salué la mise en place par le Sénégal d’un dispositif de contrôle de la pollution minière avec l’installation d’équipements d’analyse de l’eau et des sols, en plus d’un travail permettant de mieux lutter contre l’espèce invasive dénommée Mimosa pigra..



Située dans une zone abondamment irriguée, le long des rives de la Gambie, les forêts galeries et les savanes du parc national Niokolo-Koba, abritent une faune d’une grande richesse : l’élan de Derby, des chimpanzés, des lions, des léopards, une importante population d’éléphants et de très nombreux oiseaux, reptiles et amphibiens, indique-t-on.



La Liste du patrimoine mondial en péril vise à informer des menaces pesant sur les valeurs mêmes qui ont permis l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial et à mobiliser la communauté internationale pour sa préservation.



Elle ouvre droit à un appui technique et financier renforcé de l’UNESCO.



