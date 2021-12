L’UNICEF se félicite de la nomination de sa nouvelle Directrice générale

Forte de dizaines d’années d’expérience en matière d'élaboration de politiques innovantes permettant l’émancipation de communautés défavorisées du monde entier, Mme Russell bénéficie également d’une grande expérience dans la mise en œuvre de programmes à fort impact visant à protéger les femmes et les filles, notamment lors de crises humanitaires ; dans le renforcement, la valorisation et la gestion de ressources humaines aux profils multiples ; ainsi que dans la mobilisation de ressources et de soutiens politiques en faveur d’un large éventail d'initiatives.



Mme Russel occupe actuellement le poste d’Assistante du Président et de Directrice du Bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche. De 2013 à 2017, alors ambassadrice itinérante pour les questions mondiales relatives aux femmes au sein du Département d’État américain, elle a intégré les questions relatives aux femmes dans l’ensemble des éléments de la politique étrangère des États-Unis, a représenté ces derniers dans plus de 45 pays et a collaboré avec des gouvernements étrangers, des organisations multilatérales et la société civile. Elle a également été l’architecte principale de la très innovante « Stratégie mondiale des États-Unis pour l’autonomisation des adolescentes ».



Auparavant, Mme Russel a occupé les fonctions d’Assistante adjointe du Président à la Maison Blanche sous la présidence de Barack Obama, de Conseillère principale sur les grandes questions féminines internationales au sein du Comité sénatorial des affaires étrangères, de Procureure générale adjointe associée au Ministère de la justice et de Directrice du personnel de la Commission judiciaire du Sénat. Avant de reprendre des fonctions au sein du Gouvernement américain en 2020, elle a enseigné à la Harvard Kennedy School en tant que membre de l’Institut d’études politiques. Catherine M. Russell a également été Coprésidente du Conseil d’administration du Women's Foreign Policy Group, membre du Conseil d’administration de Women for Women International, du Comité consultatif de Sesame Street, du Comité consultatif de l’organisation à but non lucratif KIVA et de l’initiative Trust Women de la Fondation Thomson Reuters.



Mme Russell est titulaire d’une Licence en philosophie du Boston College, obtenue avec félicitations du jury, et d’un Doctorat de la Faculté de droit de la George Washington University.



« Catherine Russell apportera une grande expertise au travail de l’UNICEF. Je suis ravie de passer le relais à quelqu'un qui possède de telles connaissances et une telle expérience, et qui se soucie profondément des enfants et des femmes », a déclaré Henrietta Fore, Directrice générale de l'UNICEF. « Je suis convaincue que l’UNICEF et les enfants du monde entier seront entre de bonnes mains sous sa direction. »



« Je souhaite la bienvenue à Catherine Russell et j’ai hâte de travailler avec elle. La future Directrice générale bénéficie du soutien inconditionnel du Conseil d’administration de l'UNICEF pour assumer ce rôle de direction essentiel », a ajouté Rytis Paulauskas, Ambassadeur de Lituanie auprès des Nations Unies et Président du Conseil d’administration de l’UNICEF.



Mme Russell assumera ses nouvelles fonctions dès le début de l’année prochaine. Elle est la huitième Directrice générale de l'UNICEF, et la quatrième femme à diriger cette organisation de 20 000 personnes depuis sa création il y a 75 ans.



À propos de l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.







