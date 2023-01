L’USSEIN veut mettre en place un laboratoire d’analyse et d’essai

L’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), qui se veut « une université d’excellence pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité du Sénégal », réfléchit à mettre en place »un grand laboratoire d’analyse et d’essai », a-t-on appris de sa rectrice, professeur Ndèye Coumba Touré Kâne.



« Nous sommes en train de réfléchir à la création d’un grand laboratoire d’analyse et d’essai », de concert avec réfléchit à mettre en place d’un laboratoire d’analyse et d’essai, de concert avec l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) et l’Institut de technologie alimentaire (ITA), a annoncé Mme Kane.



L’USSEIN collabore avec ces deux structures sur ce projet de laboratoire parce qu’elle compte des compétences dans ce domaine mais d’infrastructures dédiées sur place, a précisé sa rectrice.



Mme Kâne intervenait lors d’un point de presse conjoint organisé par l’USSEIN et l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ANAQ-SUP), dont une délégation a effectué un séjour de trois jours à Kaolack.



Cette délégation dirigée par le secrétaire exécutif de l’ANAQ-SUP, le professeur Lamine Guèye, a visité les différentes zones d’implantation de de l’Université du Sine-Saloum à Kaolack, Kaffrine et Fatick.



« L’USSEIN, c’est une université de défis, nous aimons relever les défis, et s’il plaît à Dieu, nous relèverons les défis », a-t-elle déclaré.



Elle fait remarquer que c’est cette ambition de relever les défis qui l’avait incitée à saisir l’ANAQ-SUP afin de pouvoir adopter une démarche qualité pour son université.



A la suite de quoi l’USSEIN a mis en place une cellule interne d’assurance qualité regroupant toutes les composantes de l’université, des enseignants au personnel administratif et technique en passant par les étudiants, selon sa rectrice.



« A l’USSEIN, avec cette démarche qualité, on demande aux étudiants d’évaluer l’enseignement qui est délivré, pas l’enseignant. Ce qui permettrait de s’améliorer, parce que la démarche qualité n’est rien d’autre qu’une amélioration continue, planifier ce que l’on va faire, faire ce que l’on a écrit, pour se maintenir et s’améliorer », a expliqué Mme Kâne.

