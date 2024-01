L’Union africaine exprime son « profond regret », après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Cedeao Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

L’Union africaine (UA) a exprimé son « profond regret », après l’annonce du Mali, du Burkina et du Niger, des pays dirigés par des militaires, de se retirer de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), a affirmé mardi dans un communiqué l’UA. Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, « a appris […] L’Union africaine (UA) a exprimé son « profond regret » après l’annonce du Mali, du Burkina et du Niger, des pays dirigés par des militaires, de se retirer de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), a affirmé mardi dans un communiqué l’UA. Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, « a appris avec un profond regret l’annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Cedeao » dimanche, selon le communiqué qui engage les « leaders régionaux à intensifier le dialogue ».



Source : https://lesoleil.sn/lunion-africaine-exprime-son-p...

