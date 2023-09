L'Union pour un Sénégal Juste (USJ) se dévoile lors d'un Point de presse à Dakar

Ce samedi 30 septembre, à Dakar, l'Union pour un Sénégal Juste (USJ) a tenu un point de presse marquant son entrée dans la scène politique nationale. L'ex-capitaine Seydina Oumar Touré a pris la parole pour présenter ce nouveau mouvement citoyen et a exposé les motivations qui ont uni ses membres. Au cœur de cette réunion, les objectifs ambitieux de l'USJ pour un Sénégal plus équitable ont été dévoilés, suscitant l'attention et l'anticipation de nombreux citoyens.

