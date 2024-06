L'acteur Omar Sy condamné par la justice suisse

Un tribunal genevois a condamné le célèbre acteur français Omar Sy à 30 000 francs suisses (soit 31 000 euros) d’amende pour « violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise à deux reprises ». Les faits remontent à juillet 2023, relate Seneweb.



L’acteur n’a pas cherché à se défendre



La star d’"Intouchables" est rattrapée par une patrouille de police alors qu’il roulait à moto à 92km/h sur une route limitée à 50 km/h dans une bourgade à la frontière franco-suisse. Il est verbalisé, mais n’en tient pas compte, puisque la police suisse le reprend en train de commettre la même infraction le lendemain.



Il a en effet été flashé à 98 km/h sur une route limitée à 60 km/h près de Genève. Le tribunal suisse note que l’acteur n’a pas cherché à se défendre des accusations d’excès de vitesse, puisqu’il n’a pas répondu aux deux courriers recommandés du parquet, l’invitant à s’expliquer sur son comportement.



Omar Sy va aussi régler les frais de procédure



Il n’a « transmis le moindre document propre à démontrer qu’il n’était pas l’auteur des infractions reprochées, étant en outre souligné qu’il n’a pas non plus fourni des coordonnées d’autres personnes susceptibles d’avoir conduit le véhicule litigieux au moment des faits reprochés », indique la justice suisse.



Considérant tout ceci, le tribunal genevois a décidé de lui infliger une amende de 30 000 francs suisses. Il écope en plus d’une amende de 6300 francs suisses à « titre de sanction immédiate ». Les frais de procédure sont également à la charge de l’acteur de 46 ans.