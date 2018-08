Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’acteur Steven Seagal nommé au ministère russe des Affaires étrangères Rédigé par leral.net le Lundi 6 Août 2018 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

La star américaine du cinéma, Steven Seagal a été nommée représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des liens humanitaires russo-américains, a annoncé samedi la diplomatie russe.

« Sa tâche consistera à assister au développement des relations-russo américaines dans le domaine humanitaire, y compris la coopération dans le domaine de la Culture et de l’Art », a souligné le ministère dans un communiqué partagé sur sa page Facebook.

Le ministère a également déclaré que ce poste est semblable à celui d’un ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies et qui ne prévoit pas de rémunération.



Et la diplomatie russe de conclure sa publication Facebook : «C’est le genre de cas où la diplomatie du peuple rencontre la diplomatie traditionnelle».

A l’annonce de sa nomination, l’acteur de 66 ans s’est dit honoré de pouvoir travailler à l’amélioration des relations russo-américaines : «J’ai toujours essayé de faire tout mon possible pour faire en sorte que les relations russo-américaines s’améliorent. J’y travaillais sans avoir un statut officiel et maintenant c’est pour moi un grand honneur, de pouvoir faire la même chose officiellement.»

L’acteur qui a obtenu la nationalité russe en novembre 2016, serait très proche du président Vladimir Poutine. Il était présent à sa prestation de serment en mai.



Steven Seagal était un célèbre acteur des années 1990. Il a récemment été accusé de viol et d’agression sexuelle, des accusations qu’il a rejetées en bloc.



