L'acteur américain Eddy Murphy attend son dixième enfant Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Août 2018 à 14:07

Eddie Murphy, populaire comédien et acteur de Hollywood, attend son dixième enfant. La star du «Flic de Beverly Hills» attend un bébé avec Paige Butcher, 39 ans. L’acteur a déjà 9 enfants, dont un avec sa compagne actuelle, une petite fille âgée de deux ans du nom de Izzy Oona. Il se dit «très heureux» d’annoncer que le couple attend un deuxième enfant, un petit-frère ou une petite-sœur pour leur fille Izzy Oona.

Butcher qui est une actrice australienne a été aperçue par des paparazzis à Los Angeles le 13 août dernier, dans son beau début de baby bump.



La grossesse de la compagne d’Eddy Murphy a été confirmée par un représentant du couple auprès des médias américains.

Dans le communiqué annonçant l’arrivée de ce dixième enfant, le représentant du couple explique: “Eddy Murphy et sa compagne, Paige Butcher sont très heureux de vous annoncer qu’ils attendent leur deuxième enfant. Il devrait arriver en décembre “ . Les deux tourtereaux sont en couple depuis 2012



Murphy, âgé de 57 ans, a huit autres enfants issus de relations antérieures.

Kids Bria, 28 ans, Miles, 25 ans, Shayne, 23 ans, Zola, 18 ans, et Bella, 18 ans, sont issus de son premier mariage avec son ex femme, Nicole Murphy. Un fils Christian, 27 ans, est issu de sa relation avec Tamara Hood et son fils Eric, 29 ans, est issu de la relation avec l’actrice Paulette McNeely. La fille de Murphy, âgée de 11 ans, Angel, est issue de sa relation avec la Spice Girl, Mel B.

Dans une interview pour ET en 2016, l’acteur avait expliqué à quel point il aimait être père et que même si ses enfants approchaient de la trentaine, ils n’étaient pas encore «vieux». «Aucun de mes enfants n’est chauve ou n’a de cheveu blanc. Donc tout ça est naturel. C’est une chose naturelle. La chose la plus lumineuse dans ma vie, c’est mes enfants. Ma relation avec eux, mon monde tourne autour d’eux. Même les vieux, ceux qui commencent à perdre leurs cheveux blancs», avait-il déclaré en riant.

Felicia Essan



