Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’acteur américain Matt Damon est en deuil Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2017 à 19:05 | | 0 commentaire(s)| Le père du célèbre acteur, Matt Damon est décédé le 14 décembre dernier, à l’âge de 74 ans, dans l’Etat de Massachusetts. Kent Damon luttait depuis plusieurs années contre un cancer de la moelle osseuse.







Malade depuis 2010, l’état de santé de Kent était devenu préoccupant ces derniers mois. L’acteur a été obligé d’annuler son apparition à la cérémonie des BAFTA LA qui récompense les acteurs et œuvres cinématographiques à Los Angeles pour prendre soin de son père. « Matt ne sera pas là ce soir », avait déclaré la comédienne Kate Mara pendant la cérémonie. « Nous avons entendu dire qu’il doit faire face à une crise familiale et que son père est gravement malade. Mais nous n’en savons pas plus… ».

Depuis la nouvelle de la maladie de son père, Matt Damon a contribué à la sensibilisation et au financement de la recherche sur le traitement contre le cancer.

Il a assisté à plusieurs galas de charité du Massachusetts General Hospital Cancer Center à Boston et a organisé des levées de fonds privés à Los Angeles.





En décembre, le comédien de la saga Ocean avec George Clooney évoquait la maladie de son père. Pour son rétablissement, il s’était mis à prier. « Ca a pris du temps à se mettre en place mais… mon père est malade, alors nous avons décidé de nous lancer. Nous acceptons toutes les prières. » Kent Damon laisse derrière lui deux enfants, à savoir Matt Damon et Kyle Damon.





afrikmag.com





Accueil Envoyer à un ami Partager