L'acteur nigérian Mike Ezuruonye a subi une chirurgie des yeux (photo) Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)| Des années de travail derrière et devant les caméras ont failli coûté cher à l'acteur nigérian Mike Ezuruonye. La star de Nollywood a récemment subi une chirurgie des yeux après que les médecins ont découvert une excroissance sur ses pupilles, causée par l'exposition excessive à la lumières des caméras.









« Pardonnez mon silence, mais il fallait que je partage cela. Beaucoup ne savent pas ce que nous vivons au cours de notre travail (la réalisation de films)… Il y avait une excroissance sur mes paupières à cause d’une exposition excessive à des lumières de caméras de production cinématographique au fil des ans », a écrit l’acteur dans une publication sur son compte Instagram.



Il a également révélé qu’il avait pris peur lorsqu’on lui a dit qu’il devait subir une procédure médicale pour corriger ce qui se passait avec ses yeux. Après l’opération, il devait garder les yeux fermés pendant environ huit heures. Ces moments difficiles, selon l’acteur, lui ont fait apprécier le don de la vue.



« On m’a conseillé de me faire opérer, j’avais peur. Après l’opération, pendant plus de 8 heures, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Les médecins m’avaient demandé de les fermer…Cela m’a fait apprécier davantage le don de la vue que Dieu m’a donné… Ce fût une expérience effrayante », a-t-il ajouté.



L’acteur qui se remet déjà de l’opération a mis le public en garde contre les fraudeurs qui pourraient se faire passer pour lui afin d’obtenir une aide financière.





