L’actionnaire de Kopar Express sous contrôle judiciaire

Du neuf dans l’affaire Kopar Express. Ibrahima Mbaye, qui détient 8 parts dans cette plateforme de collecte de fonds, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge du deuxième cabinet chargé de son dossier.



D’après Libération, qui donne l’information, le magistrat instructeur prend ainsi le contrepied du parquet, qui avait requis le mandat de dépôt contre le mis en cause. Ibrahima Mbaye attendra donc libre son éventuel jugement, rapporte Rewmi.



Ibrahima Mbaye est plus chanceux que Seydou Nourou Ba, qui détient 25 parts dans Kopar Express. Ce dernier est sous mandat de dépôt depuis mars dernier dans le cadre de la même procédure.



Ibrahima Mbaye a été présenté mercredi dernier au juge du deuxième cabinet. Il a été arrêté le weekend précédent à l’AIBD alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour Paris.



Il est inculpé pour association de malfaiteurs, complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.