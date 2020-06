L’actrice américaine, Charlize Theron explique pourquoi elle n’a jamais voulu se marier

Charlize Theron s’est confiée sur sa vie personnelle, surtout pourquoi elle n’a jamais voulu se marier.



L’actrice américaine et sud-africaine primée qui n’a jamais été mariée est mère de deux enfants adoptés, Jackson et August.

S’adressant à Howard Stern dans son émission SiriusXM, l’actrice de 44 ans a sincèrement parlé de sa vie et a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a jamais voulu se passer la corde au cou.

«Je n’ai jamais voulu me marier. Cela n’a jamais été quelque chose d’important pour moi. », a-t-elle révélé.



Lorsque Stern a suggéré si voulait un «amour dans sa vie» car «vous vous sentez seule en tant que femme», Theron a riposté en disant que ses enfants suffisent.



« J’ai deux grands petits amours de ma vie en ce moment. La vie est remplie d’amour … Je n’ai jamais été seule, je ne me suis jamais sentie seule. »



Depuis l’adoption de l’aîné des enfants Jackson, 8 ans, en mars 2012, suivi de August , en juillet 2015, Charlize ne pouvait pas imaginer ajouter le rôle d’«épouse » en raison de son horaire chargé.



« Ma vie en ce moment ne permet pas que quelque chose comme ça [une relation amoureuse] se produise … mais il n’y a pas ce besoin qui me pousse [à trouver l’amour]”, a poursuivi l’actrice .



« Je ne sais pas si je pourrai vivre avec quelqu’un d’autre, pour être parfaitement franche. »



Theron a plaisanté en disant que si jamais elle s’ouvrait à l’amour, «ils pourraient devoir acheter la maison à côté» parce qu’elle n’était toujours pas sûre de pouvoir s’engager pleinement. “Je ne sais pas si je vais pouvoir à nouveau régler ce problème”, a-t-elle plaisanté. “Je suis trop vieille pour ça …”



L’actrice a également mis fin aux rumeurs selon lesquelles elle était fiancée à son ex-petit ami Sean Penn, avec qui elle est sortie de 2014 à 2015: “ Ce n’est pas vrai. Je n’ai pas failli me marier avec Sean, c’est une grosse connerie ».



« Nous sommes sortis ensemble et nous ne sommes plus ensemble. C’était une relation à coup sûr, nous étions définitivement exclusifs. C’était pour à peine un an, il n’a jamais emménagé, je n’allais jamais l’épouser, ce n’était rien de tel. »