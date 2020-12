L’agence de l’IPRES du Point E très exposée à la COVID-19 : Treize cas de coronavirus détectés L’agence de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), sise au point E, a enregistré treize cas de COVID-19. Les services touchés sont la direction de la prestation et celle du contentieux.

Treize cas positifs à la COVID-19 ont été détectés le weekend dernier à l’agence de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), sise à Point E. Ces personnes font partie des 94 individus que le ministère de la Santé et de l’Action sociale a mentionnées dans ses communiqués du samedi et du dimanche dernier.



Selon des sources de «L’As», les services touchés sont la direction de la prestation et celle du contentieux. D’après certaines indiscrétions, les agents de la boîte ont été priés d’aller faire des tests avant-hier pour vérifier l’ampleur de la contamination.



Si l’on se fie à certaines voix autorisées, de sérieux soupçons pèsent sur des cas de contamination au niveau du siège situé à l’avenue Léopold Sédar Senghor (Dakar Plateau).



Ces contaminations viennent remettre en cause le respect des mesures barrières dans les lieux de regroupement qui est délaissé par bon nombre de Sénégalais suite à la diminution des personnes atteintes de COVID-19 ces derniers temps sur le territoire national. Elles apparaissent également au moment où les autorités étatiques craignent l’arrivée d’une deuxième vague.



D’ailleurs, préoccupé par la situation, le Président Macky Sall avait profité de la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du forum du numérique jeudi dernier à Diamniadio pour mettre en garde les populations. «Une deuxième vague sera insupportable pour notre économie et notre pays. Insupportable ! Donc restons vigilants et conscients que la maladie est encore là ».



