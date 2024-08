L’agence de notation financière Bloomfield attribue à nouveau la note A- à la BOA Mali.

L’équipe de notation a également attribué à nouveau la note de court terme A1 avec une perspective stable.



La durée de validité de la notation va du mois de juin 2024 au mois de mai 2025 ;



Sur le long terme, c’est « la qualité de crédit élevée » qui a été brandie par l’équipe de notation pour expliquer la note. Elle ajoute par ailleurs que les facteurs de protection sont bons. Cependant, Bloomfield est d’avis que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme, Bloomfield révèle comme justification la certitude de remboursement en temps opportun qui est bonne. Selon toujours Bloomfield les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Les facteurs de risque sont très faibles.



La notation est basée sur les facteurs positifs suivants : une forte résilience de la banque dans un contexte difficile au Mali ; une bonne exécution des actions du plan stratégique à fin 2023 ; une poursuite du financement de l’économie en dépit de la baisse des ressources ; une activité qui demeure rentable ; une conformité à l’ensemble des ratios réglementaires ; une amélioration de la qualité du portefeuille.



Selon toujours l’équipe de notation, les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants: un ralentissement de la collecte de ressources en lien avec la conjoncture sociopolitique et sécuritaire au Mali ; une poursuite du durcissement de la politique monétaire dans la zone UMOA ; un environnement sociopolitique et sécuritaire qui demeure fragile en dépit des efforts consentis.



BOA Mali est cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis le 31 mai 2016. Son capital social de 18,300 milliards de FCFA au 31 décembre 2023 est majoritairement détenu par le groupe BOA West Africa, avec 64,18% de participation. Les dirigeants de la banque ont annoncé une augmentation de 9,150 milliards FCFA du capital par incorporation de réserves et de primes à l’occasion d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) prévue le 13 août 2024.



Oumar Nourou

