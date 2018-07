L’agression raciste d’une athlète noire choque l’Italie Hier, l’annonce de l’agression d’une jeune athlète italienne noire a provoqué un tollé. Et pour cause, ceci survient tout juste après un week-end mouvementé puisque la presse a révélé une dizaine d’autres cas en moins de deux mois, explique l’AFP.

Âgée d’à peine 22 ans et née en Italie de parents nigérians, Daisy Osakue a dû faire face à une agression visiblement raciste. Elle a été blessée à l’œil dimanche soir «après avoir reçu un œuf lancé depuis une voiture près de Turin».



Et pour elle il n’y a aucun doute, son ou ses bourreaux cherchaient assurément une cible noire. L’œil tuméfié, elle souffre d’une abrasion et de lésions à la cornée. Ainsi les chances de la lanceuse de disque de participer aux championnats d’Europe à Berlin la semaine prochaine, sont compromises.

Suite à cette série d’agressions jugées racistes et qui choquent le pays, le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini n’hésite pas à citer Mussolini et garantit que son fer de lance restera la lutte contre les migrants délinquants.











AFP



