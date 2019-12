L'alcool, une des causes de la violence conjugale Les hommes qui sont dépendants de l'alcool ou de la drogue sont six ou sept fois plus susceptibles que les autres d'être impliqués dans la violence domestique contre les femmes, selon une nouvelle étude approfondie.





L'étude, publiée dans la revue en ligne PLOS-Medicine, a analysé des centaines de milliers de dossiers médicaux et de données de la police suédoise sur une période de 16 ans.



Elle a également révélé un risque accru de violence conjugale chez les hommes souffrant de maladies mentales et de troubles du comportement, bien qu'il ne soit pas aussi marqué que dans le groupe souffrant de problèmes d'alcool ou de drogue.



Le professeur Seena Fazel de l'Université d'Oxford, qui a dirigé l'étude, a déclaré que les résultats suggèrent que la violence domestique pourrait être réduite avec des améliorations des services de traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme et un meilleur suivi des délinquants.



"Les programmes de traitement pour les auteurs de délits n'ont pas été très efficaces jusqu'à présent - ce qui reflète probablement le manque de preuves de haute qualité sur les facteurs de risque qui peuvent être ciblés", a déclaré le professeur Fazel à BBC News.



"Les programmes de prévention et d'intervention devraient donner la priorité à l'abus de substances et les auteurs devraient être évalués pour l'abus de substances afin de prévenir la récidive", a-t-il dit.



L'étude, à laquelle ont également participé des experts des États-Unis, de la Suède et du King's College de Londres, a suivi 140 000 hommes chez qui un problème d'alcool ou de drogue avait été cliniquement diagnostiqué entre janvier 1998 et décembre 2013.



Les chercheurs ont examiné combien d'entre eux avaient été arrêtés par la suite pour avoir menacé, attaqué ou agressé sexuellement leur femme, leur petite amie ou leur ex-partenaire.

Ils ont constaté que 1,7 % des hommes dépendants de l'alcool avaient été arrêtés par la suite pour de telles infractions, soit six fois plus que ceux d'un échantillon de l'ensemble de la population masculine ayant un profil d'âge similaire.



Chez les hommes ayant un problème de drogue, 2,1 % avaient été arrêtés, ce qui était sept fois plus élevé que la moyenne. Bien qu'il existe sans aucun doute un lien entre l'alcool et les drogues et la violence familiale, cette recherche doit être traitée avec une certaine prudence, a déclaré Dame Vera Baird, commissaire aux victimes pour l'Angleterre et le Pays de Galles



Elle a déclaré : "De nombreux auteurs qui commettent des violences domestiques alors qu'ils sont ivres seront également violents et dominateurs alors qu'ils sont sobres".



"Et beaucoup d'auteurs de violence domestique et de contrôle coercitif n'ont pas de problème d'alcool ou de drogue, et ce serait donc une erreur de détourner les ressources des programmes destinés aux auteurs de violences domestiques pour s'attaquer au problème de l'abus d'alcool et de drogue".



Les chercheurs ont également procédé à des "comparaisons entre frères et sœurs" pour vérifier si le risque accru de violence familiale chez les personnes ayant des problèmes d'alcool et de drogue pouvait s'expliquer par d'autres facteurs, tels que le contexte familial et la génétique.



Ils ont constaté que le risque était toujours plus élevé chez les hommes dépendants de l'alcool ou de la drogue - mais qu'il était légèrement moins prononcé par rapport à leurs frères qui n'avaient pas de problèmes de toxicomanie.

"Les troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues diminuent l'inhibition d'une personne, ce qui peut entraîner le recours à la violence pour résoudre les conflits dans les relations intimes", indique la recherche.



Il a également établi un lien entre certains problèmes de santé mentale et la violence familiale, les personnes souffrant du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de troubles de la personnalité et de dépression clinique étant les plus susceptibles de faire l'objet d'une arrestation.



"Les personnes souffrant de troubles mentaux sont également susceptibles de consommer de l'alcool et des drogues comme stratégies d'adaptation pour faire face aux symptômes difficiles associés à leur maladie", indique l'étude.



"Par conséquent, les troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues pourraient être des mécanismes sous-jacents reliant d'autres troubles mentaux à des actes de violence familiale ultérieurs", poursuit-elle.







Source: bbc.com

