L’alerte du CNP à Assome Diatta sur la situation de la CSS

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) a adressé une lettre au ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, pour lui exposer les difficultés de la compagnie sucrière sénégalaise (CSS). Dans la missive, le président du CNP, Baïdy Agne indique que les problèmes de la CSS résultent d’une recrudescence de la fraude sur les importations de sucre et une dérégulation du marché liée au nombre élevé de DIPAS délivrées.



M. Agne souligne que les méventes de l’entreprise sont estimées à 20 000 tonnes de sucre depuis le 15 juillet 2020. A cela s’ajoute, les 70 milliards de dettes contractée par l’entreprise, qui est dans l’obligation, dit-il, mettre en chômage technique 5.000 travailleurs. A l’en croire, cette situation met en péril non seulement un fleuron de notre économie, mais engendre des impacts socio-économiques substantiels dans toute la région au nord du Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos