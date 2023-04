L'alibi de Abdou Sidibé qui s’adonne au vol : « Pour couvrir mes frais médicaux… »

En détention depuis le 11 avril 2023, Abdou Sidibé a finalement fait face au juge du tribunal d’instance de Dakar. Poursuivi pour vol, le prévenu a plaidé coupable. Toutefois, il a tenu à expliquer la raison qui l’a poussé à subtiliser des biens appartenant à autrui.



A l’en croire, pour couvrir ses frais médicaux un peu exorbitants, il a dû recourir au vol. Le jour des faits, l’homme s’est introduit dans trois maisons aux Parcelles Assainies et y a soustrait des téléphones portables. C’est à l’Unité 8 qu’il a commis son premier forfait, en volant deux téléphones.



Comme la première tentative s’est bien passée, il décide de tenter un autre coup, mais à l’Unité 11. Malheureusement pour lui, son troisième essai n’a pas abouti. Pris la main dans le sac, Abdou Sidibé sera conduit au commissariat des Parcelles-Assainies où il est passé aux aveux. Par la même occasion, il a restitué les téléphones à leurs propriétaires.



“J'ignore ce qui m’a poussé à voler, mais c'était la première fois. J’étais désemparé, car je dois subir une opération et le médecin m'a réclamé 250 mille francs Cfa ”, a-t-il soutenu.



Selon la déléguée du procureur de la République, l’attitude du comparant est surprenante. Comment peut-on se soigner avec de l'argent illicite et espérer guérir ?. Suite à cette interrogation, elle a requis trois mois d’emprisonnement ferme.



De son côté, l’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal. Suivant la plaidoirie de l’avocat du prévenu, le tribunal a infligé une peine d’avertissement à celui-ci. Reconnu coupable, Abdou Sidibé a écopé d’une peine d’un an avec sursis.











EnQuête