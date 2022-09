L'alpiniste Zakaria Lamrani hisse le drapeau du Sénégal à 5642m, sur le Mont Elbrouz (Russie) À 30 ans, le docteur Zakaria Naji Lamrani continue d’écrire son histoire. Le marocain d’origine et sénégalais par « adoption », est aussi bien à l’aise dans le domaine de la cardiologue où il exerce que sur les pistes d’alpinisme les plus éprouvantes du monde.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 07:21 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai réussi à hisser les deux drapeaux frères Maroc et Sénégal le 01 Septembre 2021 sur le toit du continent africain, le Mont Kilimandjaro (5.895 m) en Tanzanie… Il faut faire preuve de patriotisme, il faut être un bon exemple. Un vrai ambassadeur. C’est ma philosophie de vie », rappelle-t-il.



Après avoir défié et dompté le Mont Kilimandjaro où il avait hissé les drapeaux sénégalais et Marocain, celui qui réside au pays de la Téranga depuis déjà quatre ans, s’est attaqué aux 5. 642 m du Mont Elbrus (Russie, -32⁰ degré C, vitesse de vent à 70km/H, vision impossible au-delà de 3 mètres), le « colossal neigeux » comme le surnomme le Dr Zakaria.



Présentement en Russie, où il a été reçu par les représentants de l’ambassadeur du Sénégal au pays de Vladimir Poutine, il avouera avoir entrepris son périple à la date du 12 septembre pour atteindre difficilement le sommet le 17 septembre, vers 12h37...



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook