L'ambassadeur de la France à Touba: Les images d’une visite impressionnante

Il a aussi rencontré d’autres dignitaires et chefs religieux mourides, avant d’effectuer des visites de chantier.



Pour rappel, Philippe Lalliot, l’actuel Ambassadeur de France au Sénégal, a pris fonction en 2019 et a remis ses lettres de créance à S.E.M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le 8 octobre 2019.



L'ambassadeur s’est dit très impressionné par l’avancée des travaux de l'université en si peu de temps, mais aussi et surtout, par l'accueil chaleureux que lui a réservé le Khalife Serigne Mountakha Mbacké.



Les images de la visite de l'ambassadeur de la France à Touba.