L’ambition d’un ego surdimensionné - « Je veux sept enfants et autant de Ballons d’Or » (Ronaldo) « Je veux sept enfants et autant de Ballons d’Or ». Seul Cristiano Ronaldo est capable d’une déclaration pareille, sourd aux critiques sur son ambition et son ego démesurés. A 32 ans, il a quatre enfants et vient de recevoir son 5e Ballon d’Or, égalant le record de son rival Lionel Messi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2017 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro a toujours agi ainsi avec ses détracteurs. « Si j’avais un joueur comme moi, je le prolongerai pour au moins dix ans », avait-il lancé en septembre 2016 en toute modestie. Le grand public lui a toujours témoigné un mélange d’admiration et de rejet. Il reste un des meilleurs joueurs de la planète et un des plus détestés. Le multi-millionnaire avait choqué l’Espagne en crise à l’été 2012 en se disant « triste » de son sort au Real, avant de resigner un contrat mirobolant l’année suivante.



CR7 est une diva mais aussi un bourreau de travail, parvenu au sommet du football mondial. Issu d’une famille modeste, il a serré les dents. Et redoublé d’efforts. En 2008, une première Ligue des champions, débouchant sur son premier Ballon d’Or, avait déjà récompensé l’explosion de ce dribbleur d’exception. Record après record, cet ailier rapide et puissant (1,85 m, 80 kg), habile des deux pieds comme de la tête, est notamment devenu le meilleur buteur absolu de l’histoire du Real Madrid, de la Ligue des champions et de la sélection portugaise.



Que demander de plus après cinq Ballons d’Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) ?

A la ville, ce dieu du stade aux cheveux gominés affiche un train de vie fastueux et aime montrer ses abdos musclés, ses bolides rutilants ou son jet privé. Et Ronaldo s’affiche désormais aux côtés d’une nouvelle compagne, l’Espagnole Georgina Rodriguez. « Quand j’arrêterai ma carrière, je regarderai les statistiques pour voir si je suis parmi les meilleurs, et j’y serai sûrement », prévient souvent Cristiano Ronaldo. Inimitable.



L’EST Républicain

