L'anarchie, la spéculation foncière, les locales et le nouveau gouvernement font sortir Kaddu Mbour de sa réserve... Selon le président de Kaddu Mbour, Cheikh Ndiaye, tout est urgent sur la petite côte. L'anarchie à tous les niveaux notée, la spéculation foncière dans certaines communes, le comportement de certains responsables politiques qui une fois nommés se désintéressent de leur localité, constituent des problèmes majeurs auxquels le gouvernement de Macky 2 doit chercher des solutions rapides et et efficaces. Kaddu Mbour n'est pas non plus de ceux qui pensent à des récompenses politiques en nommant des ministres. Pour les locales en vue d'ailleurs, Kaddu Mbour compte supporter le meilleur profil pour la ville...



