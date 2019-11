L’ancien Président Abdoulaye Wade attendu aujourd’hui chez…

L’ancien président de la République Abdoulaye Wade est attendu ce jeudi à 17 heures au domicile de Pape Diop, sis aux Almadies. Le pape du Sopi va présenter ses condoléances à son allié, par ailleurs leader de Bokk Gis Gis, qui a perdu de deux ses proches, à savoir son frère Pa Assane Diop et son chef de cabinet Taya Samb. Ces derniers ont été rappelés à Dieu respectivement le 7 septembre et le 6 novembre 2019.



