L'ancien chauffeur d’un ministre devient un Sdf

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

O. Fall, ancien chauffeur titulaire de Mme Ndioro Ndiaye, ministre de la Femme, de l’Enfant et de la famille sous le régime du Président Abdou Diouf, passe actuellement des nuits à la belle étoile.



Expulsé de son logement sis au centre-ville qu’il occupait depuis 1986, ce père de quatre enfants est devenu, du jour au lendemain, un szans domicile fixe (Sdf). Selon le quinquagénaire, la police a débarqué avant-hier, brandissant une décision préfectorale, pour le sommer de quitter les locaux du PTT (Immeuble de l’Etat du Sénégal) placé sous la tutelle de ‘’La Poste’’.



« J’ai reçu une sommation de deux jours pour quitter les lieux. C’est ainsi que j’ai tenté d’entrer en contact avec le préfet du département de Rufisque. Mes efforts n’ont pas porté leurs fruits. Me voyant dans l’impossible de décrocher un rendez-vous avec l’autorité, en tant que père de famille à la retraite sans ressources, il m’était quasi impossible de me trouver un logement », a narré, d’une voix étreinte par l’émotion, l’ancien chauffeur.



« Je suis un citoyen. Et j’ai bien servi mon pays. J’étais le chauffeur titulaire de Madame la ministre Ndioro Ndiaye de 1991 à 1997 », rappelle-t-il, l’air déboussolé par le sort qui lui ai réservé. « Mes bagages ont été jetés dans la rue. J’ai été traité comme un malpropre. Je suis à la rue avec ma famille. Je n’ai nulle part où aller. Je ne refuse pas de quitter les lieux. Mais je n’ai pas où aller », reprend le sieur Fall, qui appelle les autorités à mettre en avant l’aspect humanitaire du dossier.













Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos